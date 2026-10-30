Жителей Химок пригласили на бесплатное онкообследование

Жители Химок старше 18 лет смогут пройти бесплатное комплексное обследование и получить консультацию онколога 31 октября с 09:00 до 14:00. Прием состоится в рамках единого Дня здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый День здоровья пройдет в субботу, 31 октября, в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. В Химках жителей от 18 лет ждут с 09:00 до 14:00 по адресу: ул. Лавочкина, д. 22. Все процедуры проведут бесплатно в одном месте и в сжатые сроки.

Программа включает консультацию онколога, диагностику новообразований кожи, скрининг заболеваний органов дыхания и пищеварительной системы. Женщинам в зависимости от возраста доступны УЗИ молочных желез либо маммография и цитологическое исследование. Мужчины смогут сдать ПСА-тест для оценки рисков заболеваний предстательной железы.

Многие онкологические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Регулярные обследования помогают своевременно заметить изменения и принять необходимые меры.

«По итогам обследования результаты анализов и заключения специалистов будут автоматически размещены в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье». Если будут отмечены какие-либо патологии или изменения, вас пригласят на дополнительные исследования», — пояснил заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Сергей Пикулин.

Для обследования необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также рекомендуется принести результаты предыдущих исследований: они помогут врачам оценить динамику состояния здоровья и сформировать полную клиническую картину.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.