В Серпухове построили систему теплоснабжения историко-художественного музея

Строительство системы теплоснабжения музейного комплекса на улице Чехова в Серпухове завершилось в октябре 2026 года. Новая котельная обеспечит отопление зданий и комфортные условия для посетителей и сотрудников, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области провел итоговую проверку системы теплоснабжения Серпуховского историко-художественного музея на улице Чехова. Строительная готовность объекта составляет 100%. Работы велись с сентября 2025 года по октябрь 2026-го.

Для музейного комплекса построили отдельно стоящую блочно-модульную газовую котельную мощностью 1,5 МВт. В ней установили три водогрейных котла мощностью по 0,5 МВт. Проект также предусматривает тепловую сеть для передачи тепла к зданиям музея.

Котельная рассчитана на автоматическую работу: оборудование будет поддерживать заданные параметры отопления. Система включает насосы, теплообменники и установку подготовки воды, необходимую для надежной работы оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.