Воспитателя из Наро-Фоминска наградили грамотой Минобразования Подмосковья

Татьяне Руденко вручили награду на фестивале педагогических практик «Цифровая матрешка» в гимназии имени Е. М. Примакова. Почетная грамота стала признанием ее профессионализма, внимательного отношения к детям и преданности педагогическому делу.

Татьяна Руденко работает с дошкольниками. Помимо обучения и развития детей, она уделяет внимание созданию спокойной и доброжелательной атмосферы, в которой воспитанники чувствуют себя уверенно и комфортно.

Педагогов Наро-Фоминского округа регулярно отмечают за достижения в работе с детьми.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.