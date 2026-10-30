В Истре обработали от насекомых и грызунов 124 многоквартирных дома

Обработка подвалов, мусорокамер и мусоропроводов прошла в октябре в 124 многоквартирных домах Истры, Дедовска и других населенных пунктов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

УК АО «Истринская теплосеть» организовала обработку 61 многоквартирного дома, МБУ «ЖКУ м.о. Истра» — еще 63. Организации проводят такие работы ежемесячно. Специалисты используют профессиональные средства и соблюдают необходимые требования.

В Истре обработку от тараканов и блох провели в домах на улицах Босова, Юбилейной, 9-й Гвардейской дивизии, Ленина, Главного конструктора Адасько, Советской, Лесхоз, Первомайской, Кирова, Воскресенской площади и Рабочем проезде. Обработку от крыс выполнили на улицах Босова, Юбилейной, 9-й Гвардейской дивизии, Ленина и Воскресенской площади.

МБУ «ЖКУ м.о. Истра» также провело работы в Дедовске, Снегирях, селе Рождествено, деревне Павловское, Огникове, Агрогородке, селе Павловская Слобода и деревне Рычково.

Регулярная профилактика помогает сдерживать распространение вредителей и поддерживать санитарную безопасность зданий. Тараканы и блохи могут переносить возбудителей заболеваний, а грызуны — загрязнять помещения и продукты. В подвалах, мусорокамерах и мусоропроводах вредители находят укрытие и пищу, поэтому эти помещения требуют особого внимания.

При появлении насекомых или грызунов в подъезде, подвале и других общих помещениях жители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу своей организации:

УК АО «Истринская теплосеть»: +7 (977) 115-76-74, +7 (991) 650-68-80.

МБУ «ЖКУ м.о. Истра»: +7 (498) 317-73-28, +7 (995) 794-20-92.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.