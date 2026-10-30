сегодня в 15:22

Компания из Старой Купавны получила премию «Инновация года на ПИР Экспо»

Производитель кухонного оборудования «ТЕХНО-ТТ» из Старой Купавны стал лауреатом российской премии за разработку индукционного казана. Награждение состоялось на 29-й международной выставке индустрии гостеприимства «ПИР Экспо», которая прошла в Москве с 26 по 29 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «ТЕХНО-ТТ» из Старой Купавны получила премию «Инновация года на ПИР Экспо» за профессиональное кухонное оборудование — индукционный казан ИПВ-155155. Церемония награждения прошла в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках 29-й международной выставки индустрии гостеприимства.

Казан предназначен для приготовления блюд среднеазиатской кухни, в частности плова. Его используют на предприятиях общественного питания и в торговле.

Организаторы премии отметили, что аппарат — собственная разработка компании, а не адаптация зарубежных аналогов. Они назвали победу примером импортозамещения и подтверждением способности российских разработчиков создавать технические решения, задающие новые стандарты отрасли и конкурирующие на рынке оборудования для индустрии гостеприимства.

В администрации Богородского округа подчеркнули, что успех предприятия демонстрирует наличие высококлассных инженерных кадров и потенциал технологического развития, повышая инвестиционную привлекательность региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.