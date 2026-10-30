В Люберцах установили 61 опору освещения по программе «Светлый город»

В поселке Томилино и деревне Островцы городского округа Люберцы продолжают строить линии уличного освещения. Адреса включили в программу «Светлый город» по просьбам жителей, высказанным на личных встречах и выездных администрациях. На части территорий работы завершены, на остальных идут по графику.

Начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара сообщил, что уже установлена 61 опора. Общая протяженность линий самонесущего изолированного провода превысила 2700 метров.

Новые светильники появились на участках от дома № 8А в поселке Жилино-2 до дома № 5А на Лесной улице в поселке Егорово и от дома № 33 в Жилино-2 до дома № 23 на Раменской улице в Егорово. Освещение также установили на участке Кирилловская слобода — СНТ «Водник», на 6-й Западной улице в селе Сельцо от дома № 128 до дома № 130, около храма на Подгорной улице в селе Верхнее Мячково и вблизи дома № 37/1 на Подмосковной улице в деревне Островцы.

По словам Николая Самары, еще по нескольким адресам сохраняется потребность в новом освещении. Работы планируют включить в программы строительства на 2027–2028 годы.

Кроме того, в 2026 году в городском округе Люберцы около 1200 старых светильников заменили светодиодными.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.