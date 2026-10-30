Шахматисты разных поколений сыграли на турнире в Балашихе

Участники разных возрастов встретились 29 октября в Балашихе на муниципальном этапе турнира «Шахматная партия Единства», приуроченного ко Дню народного единства. Четыре сильнейших игрока представят город в областном финале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап турнира «Шахматная партия Единства» объединил в Балашихе юных любителей шахмат и опытных ветеранов. Соревнования прошли 29 октября и стали отбором на областной турнир.

Участники сыграли семь туров в дисциплине «блиц» по швейцарской системе. Каждому игроку отводилось три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход. Такой формат требует стратегического мышления и быстрых решений.

Самым старшим участником стал 88-летний Николай Ничушкин. Он играет в шахматы с 18 лет — уже 70 лет.

«Для меня важно не только выигрывать, но и быть в коллективе, общаться с людьми, участвовать в соревнованиях. Очень рад, что на этом турнире собрались и взрослые, и дети», — поделился Николай Ничушкин.

Молодое поколение представлял в том числе 14-летний Даниил Кокорев, ученик московской школы № 1357. Он занимается шахматами с пяти лет.

«Мне нравится участвовать в турнирах, независимо от того, где они проходят. Главное — конкуренция и сильные соперники. Сегодня мне попался хороший игрок, партия получилась быстрой и интересной. Конечно, без ошибок не обходится, но именно они делают нас сильнее», — рассказал Даниил Кокорев.

В финале областных соревнований за Балашиху выступят четыре сильнейших участника муниципального этапа.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.