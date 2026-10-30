Более 1500 изделий для участников СВО изготовили волонтеры «ЖелеZного Тыла» Балашихи за год

От одной маскировочной сети до сотен изделий для бойцов СВО — такой путь прошла волонтерская организация «ЖелеZный Тыл» в Балашихе. Сегодня сообщество объединяет около 100 добровольцев, а только в его швейном цехе за год изготовили более 1500 необходимых военнослужащим вещей. С работой организации в День волонтера Московской области познакомились глава Балашихи Сергей Лукичев и председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Среди изготовленных швеями изделий — спальные мешки, флисовые костюмы, теплые куртки, эвакуационные одеяла, носилки-мешки, а также подушки, карематы, пончо и мешки для маскировочных сетей. Каждое изделие создается руками добровольцев и отправляется бойцам на передовую.

«„ЖелеZный Тыл“ начинался с одной маскировочной сети, которую своими руками изготовила Анастасия Фалько. Сегодня организация объединяет почти 100 неравнодушных жителей. Волонтеры плетут маскировочные сети, готовят сухие супы и каши, занимаются 3D-печатью, а в швейном цехе изготавливают спальные мешки, флисовую одежду, пончо и эвакуационные одеяла», — отметил Сергей Лукичев.

Для координатора организации Анастасии Ангел помощь участникам СВО стала важной частью жизни. Свою волонтерскую деятельность она начала еще в марте 2022 года, а сегодня помогает организовывать работу сообщества «ЖелеZный Тыл».

«Для меня все ребята, которые защищают Родину, — свои. Поэтому помогать им — в первую очередь мой гражданский долг. Я очень эмпатичный человек: все, что сейчас происходит, пропускаю через сердце. И потому каждый день отдаю ребятам все, что могу, — время, силы, любую возможность поддержать», — поделилась Анастасия Ангел.

Сегодня «ЖелеZный Тыл» — это целое сообщество единомышленников, которые не только изготавливают необходимую экипировку, но и собирают гуманитарную помощь, осваивают новые направления производства и объединяют вокруг себя жителей, готовых поддерживать защитников Родины.

День волонтера Московской области ежегодно отмечается 29 октября. Праздник объединяет жителей региона, которые бескорыстно помогают людям, участвуют в общественно значимых инициативах и ежедневно вносят вклад в развитие добровольческого движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.