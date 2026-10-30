Фестиваль «Золотая Осень» собрал в Котельниках около 400 участников из 19 регионов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
В конноспортивной школе олимпийского резерва «Белка» прошел 21-й фестиваль «Золотая Осень». Мероприятие объединило сотни детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.
В этом году фестиваль собрал около 400 участников из 19 регионов страны. Для многих из них «Золотая Осень» стала не просто соревнованиями, а целью, ради которой они тренируются весь год. И результат этих усилий — возможность доказать прежде всего самим себе, что нет ничего невозможного.
В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости, среди которых Владислав Пронский, чемпион России по конному спорту для людей с ограниченными возможностями, спортсмен национальной сборной и участник Олимпийских игр в Токио.
Помимо самих соревнований, для спортсменов и гостей подготовили насыщенную программу: анимацию, творческие мастер-классы и красочную фотозону. Все без исключения ребята получили заслуженные подарки и призы.
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Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники