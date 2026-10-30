Во Дворце культуры Жуковского открылась выставка к 50-летию художественного отделения ЖДШИ № 1

В экспозиции под названием «Многоликая палитра России: от узора к путешествию» представлено более 130 работ юных художников и выпускников школы искусств разных лет, собранных за годы существования отделения. Выставка приурочена к значимой дате — полувековому юбилею художественного отделения Жуковской детской школы искусств № 1, и это придает ей особую торжественность и историческую глубину, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Посетители смогут увидеть изображения величественных ландшафтов нашей страны, отражение культурного кода и праздников России. В процессе творчества ребята знакомились с историей Родины, изучали семейные ценности и символы, что нашло живой отклик в их работах. Каждая картина — это не просто рисунок, а искренний рассказ юного автора о любви к родному краю, его традициям и людям.

Выставка продлится до 14 ноября. Вход свободный. Приглашаем всех жуковчан и гостей города посетить эту замечательную экспозицию и поддержать юные дарования.

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