Украина получила еще один транш от МВФ

Эти средства станут частью программы расширенного кредитования (EFF) и будут направлены на поддержку государственного бюджета страны.

Фонд подтвердил, что украинские власти выполнили необходимые условия для получения выплаты, включая количественные критерии и структурные показатели. Это уже восьмой транш в рамках текущей программы, который доводит общий объем поддержки до 10,6 млрд.

Финансовая помощь МВФ продолжает поступать на фоне других источников финансирования. В июне Украина получила 1 млрд евро от Европейского союза, сформированных за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства направляются на ключевые бюджетные расходы.