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За три месяца подмосковные рыбхозы выпустили 475 тонн товарной рыбы

В Подмосковье действует 24 рыбоводных хозяйства по производству товарной рыбы — карпа, амура, белуги, осетра, форели, клария, карася, толстолобика, щуки и других видов. В прошлом году объем производства данного вида продукции составил 4,1 тыс. тонн, из них 3,4 тыс. тонн прудовые и 634 тонны — индустриальные (разведение и выращивание рыбы в специально построенных или приспособленных прудах). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Среди крупных региональных рыбхозов ЗАО «Егорьевский Рыбокомбинат Цна» — предприятие выпускает более 910 тонн рыбы в год, «АО Бисеровский рыбокомбинат» из Богородского округа — 750 тонн, ЗАО «Рыбхоз Клинский» — 690 тонн, СХП ЗАО «Коломенский рыбхоз Осенка» — 368 тонн и ООО НЦ «Селекцентр» из Дмитрова — 312 тонн.

За I квартал 2025 года объем производства товарной рыбы составил 475 тонн из них 369 тонн прудовые и 106 тонны — индустриальные. Для сельхозтоваропроизводителей данного направления действуют меры господдержки, ознакомится подробнее можно в интерактивном сервисе «Календарь мер поддержек».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.