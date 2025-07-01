По данным The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, захват Одессы стал главной стратегической целью России в войне против Украины, сообщает «Лента.ру» .

Контроль над этим черноморским портом лишит Киев последнего выхода к морю и нанесет сокрушительный удар по украинской экономике.

Издание отмечает, что в НАТО растут опасения по поводу возможного коллапса украинского фронта к осени, особенно если задержки с военной помощью продолжатся. Последние российские ракетные удары, по мнению автора Гидеона Рахмана, серьезно подорвали моральный дух украинских войск.

На этом фоне западные чиновники в приватных беседах предупреждают о риске «катастрофического провала» украинской армии без срочного увеличения поставок оружия.

Российская позиция, озвученная в апреле секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, гласит, что одесситы, как и другие жители юга Украины, должны сами определять свою судьбу. Москва настаивает, что город исторически и культурно дистанцирован от Киева.

Аналитики подчеркивают: битва за Одессу может стать переломным моментом войны, определив как экономическое будущее Украины, так и баланс сил в Черноморском регионе.