У Одессы и большинства жителей этого города нет ничего общего с киевским режимом. Население само должно определить свою дальнейшую судьбу, такое мнение высказал помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, пишет ТАСС .

«Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — уверен помощник президента РФ.

Патрушев подчеркнул, что Россия уважает волеизъявление народа и подтверждением тому является желание населения Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии стать частью большой страны. Помощник президента допустил, что жители Одессы в будущем не захотят связывать свою судьбу с киевским режимом.

Ранее Патрушев заявил, что бойцы НАТО во время учений разыгрывают сценарий, в котором захватывают Калининградскую область. В учениях альянса есть в том числе отработка механизма блокирования судоходства в Балтийском и Черном морях.