НАТО на своих учениях около границ РФ проводит отработку сценария с захватом Калининградской области, сообщил помощник президента страны, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Он уточнил, что учения альянса проводятся с разными сценариями наступления от Вильнюса до Одессы, в том числе там есть захват Калининградской области, блокировка судоходства на Балтийском и в Черном морях, удары по местам базирования сил ядерного сдерживания РФ.

Патрушев добавил, что британский премьер-министр Кир Стармер угрожает России сомнительной мощью английского флота, который уже давно износился, но имеет на подлодках ядерное оружие.

«Ему вторят (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен, (генсек НАТО) Марк Рютте, другие функционеры», — сказал помощник президента в интервью ТАСС.