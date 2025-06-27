В подмосковный онкодиспансер поступило новое оборудование для лабораторных исследований

Московский областной онкологический диспансер продолжает укреплять свою техническую базу, и на этот раз учреждение пополнилось передовым оборудованием — новым микроскопом для лабораторных исследований. Этот шаг является частью стратегии по модернизации медицинского оборудования, проводимой Минздравом Московской области и направленной на улучшение диагностики и лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Поступление нового микроскопа в наше учреждение открывает новые горизонты для диагностики онкологических заболеваний. Высокоточная визуализация тканей способствует более раннему выявлению патологий, что критически важно для успешного лечения злокачественных новообразований и в первую очередь злокачественного заболевания крови. Кроме того, благодаря возможности детального изучения клеточных изменений, врачи смогут точнее подбирать индивидуальные схемы терапии для каждого пациента», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией областного онкодиспансера Наталья Агафонова.

Модернизация оборудования в Московском областном онкологическом диспансере с помощью такого передового оборудования, как инновационный микроскоп для лабораторных исследований, демонстрирует приверженность учреждения современным стандартам оказания медицинской помощи. Это важный шаг на пути к повышению качества диагностики и лечения онкологических заболеваний, который не только улучшает текущую практику, но и закладывает основу для будущих достижений в области медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.