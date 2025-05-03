Зеленский пригрозил иностранным лидерам из-за желания посетить Москву 9 Мая

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность лидерам иностранных стран, которые собираются посетить Москву в День Победы. Зеленский пригрозил мировым лидерам опасной обстановкой, отметив, что Киев не возьмет на себя ответственность за то, что происходит в России, пишет РИА Новости .

«Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, — мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность», — сказал Зеленский.

Это не первый случай, когда украинский лидер намекает, что Вооруженные силы Украины могут ударить по Москве в день празднования Великой Победы.

Также Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина поддержать трехдневное перемирие в период празднования 80-летия Победы. Он считает, что страны должны установить 30-дневное перемирие.