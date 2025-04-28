Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

сегодня в 14:21

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, в связи с гуманитарными соображениями, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. Об этом сообщает Кремль .

В этот период все боевые действия будут приостановлены. Россия выражает надежду, что украинская сторона также примет это решение.

В случае нарушения перемирия со стороны Украины ВС РФ готовы дать адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона вновь подтверждает свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на решение первопричин украинского кризиса и конструктивное взаимодействие с международными партнёрами.