Мособлгаз ведет догазификацию СНТ «Комсомолец-1» в Егорьевске. До конца 2026 года в товариществе проложат около 800 метров распределительных газопроводов, которые позволят подключить не менее 20 домовладений, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз строит распределительные газопроводы в СНТ «Комсомолец-1» муниципального округа Егорьевск. До конца 2026 года здесь планируют проложить около 800 метров сетей. Новая инфраструктура позволит подключить газ минимум к 20 домовладениям. Жители уже подают первые заявки на бесплатное подведение газопроводов к участкам.

В 2025 году в Егорьевске догазифицировали СНТ «Улыбка». В начале 2026 года там начались пуски газа в дома жителей, подавших заявки. Всего в 2026 году Мособлгаз ведет работы по программе социальной газификации в 10 садовых товариществах юго-востока Московской области, включая «Комсомолец-1».

Программа распространяется на СНТ в границах газифицированных населенных пунктов. Для подключения частного дома земельный участок и расположенное на нем домовладение должны быть зарегистрированы.

К стандартному пакету документов для заявки необходимо приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию. Скачать образец протокола можно по ссылке.

Заявку на бесплатное подведение газа к участку можно подать на портале Единого оператора газификации (ЕОГ) или через личный кабинет клиента АО «Мособлгаз».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность взаимодействия с председателями СНТ при догазификации.

«Теперь новый вызов. К нему надо подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. <…> Все, что касается безопасного качественного электроснабжения, вот эти сопли, бесхозные сети — это все начало конца, как мы видим. Элементарная вещь, как подъезд к СНТ», — сказал Воробьев.