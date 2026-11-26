Ко Дню матери есть возможность сказать маме «спасибо» так, чтобы это услышал весь город. Теплые слова, которые покупатели пишут своим мамам, до 30 ноября загораются на медиафасадах Москвы и на экранах в Лужниках. Об этом сообщили в пресс-службе «ВкусВилла».

«Мы помним, как мама будила в школу, заплетала косички и ждала с прогулки, но говорим ей „спасибо“ гораздо реже, чем стоило бы. То кажется, что повод недостаточно важный, то что она и так все знает. „ВкусВилл“ решил, что для главных слов не нужен особый случай, хватит пары строк. На специальном сайте можно оставить маме до двух коротких поздравлений, по 50 знаков каждое: „Мам, ты лучшая“, „Спасибо за каждое утро“ или что-то совсем свое. Регистрироваться не нужно, подписаться можно по желанию», — рассказали в компании.

Все отправленные поздравления покажут на улицах Москвы. Они появятся на медиафасадах в разных районах Москвы, от Нового Арбата и Кутузовского проспекта до Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, и на экранах в Лужниках. Каждому «спасибо» отводится свой ролик на 10 секунд, экраны работают круглосуточно, а подборка обновляется каждый день: команда старается показать все поздравления. Все они проходят модерацию, так что на экранах только теплые слова. Возможно, кто-то из мам увидит послание от своего ребенка прямо по дороге на работу.

Попасть на сайт можно через приложение и соцсети торговой сети или по QR-коду на упаковке «Завтраков как у мамы». Эту лимитированную линейку ко Дню матери придумали вместе с покупателями: воскресные оладушки, молочные гренки и горячий бутерброд повторяют то, что мамы готовили им по утрам в детстве.

«В детстве мамы укутывали нас с ног до головы своей любовью и заботой. И нам захотелось, чтобы в День матери вся Москва тоже оказалась укутана этой любовью. Поэтому в течение пяти дней, 24 часа в сутки, на медиафасадах города будут появляться самые теплые и искренние слова, которые дети самых разных возрастов со всей любовью адресуют своим мамам», — отметила куратор имидж-направления ритейлера Мария Безверхая.