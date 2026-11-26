«Спасибо за каждое утро»: благодарности мамам появятся на медиафасадах Москвы
Ко Дню матери есть возможность сказать маме «спасибо» так, чтобы это услышал весь город. Теплые слова, которые покупатели пишут своим мамам, до 30 ноября загораются на медиафасадах Москвы и на экранах в Лужниках. Об этом сообщили в пресс-службе «ВкусВилла».
«Мы помним, как мама будила в школу, заплетала косички и ждала с прогулки, но говорим ей „спасибо“ гораздо реже, чем стоило бы. То кажется, что повод недостаточно важный, то что она и так все знает. „ВкусВилл“ решил, что для главных слов не нужен особый случай, хватит пары строк. На специальном сайте можно оставить маме до двух коротких поздравлений, по 50 знаков каждое: „Мам, ты лучшая“, „Спасибо за каждое утро“ или что-то совсем свое. Регистрироваться не нужно, подписаться можно по желанию», — рассказали в компании.
Все отправленные поздравления покажут на улицах Москвы. Они появятся на медиафасадах в разных районах Москвы, от Нового Арбата и Кутузовского проспекта до Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, и на экранах в Лужниках. Каждому «спасибо» отводится свой ролик на 10 секунд, экраны работают круглосуточно, а подборка обновляется каждый день: команда старается показать все поздравления. Все они проходят модерацию, так что на экранах только теплые слова. Возможно, кто-то из мам увидит послание от своего ребенка прямо по дороге на работу.
Попасть на сайт можно через приложение и соцсети торговой сети или по QR-коду на упаковке «Завтраков как у мамы». Эту лимитированную линейку ко Дню матери придумали вместе с покупателями: воскресные оладушки, молочные гренки и горячий бутерброд повторяют то, что мамы готовили им по утрам в детстве.
«В детстве мамы укутывали нас с ног до головы своей любовью и заботой. И нам захотелось, чтобы в День матери вся Москва тоже оказалась укутана этой любовью. Поэтому в течение пяти дней, 24 часа в сутки, на медиафасадах города будут появляться самые теплые и искренние слова, которые дети самых разных возрастов со всей любовью адресуют своим мамам», — отметила куратор имидж-направления ритейлера Мария Безверхая.