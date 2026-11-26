Выставка «Музыкальная совесть Москвы» откроется 26 ноября в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Экспозиция посвящена 170-летию со дня рождения композитора, пианиста-виртуоза и педагога Сергея Танеева, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка разместится в Малом выставочном зале Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. Ее открытие пройдет в рамках научных чтений «С. И. Танеев и его современники».

В экспозицию вошли материалы из собрания музея и личного фонда композитора, который насчитывает 7 642 предмета. Посетители увидят фотографии, автографы, книги, произведения изобразительного искусства и личные вещи Танеева, в том числе его портрет пастелью работы Альмы Румянцевой.

Сергей Иванович Танеев создал систему музыкально-теоретического образования в Московской консерватории, разработал программы курсов гармонии, инструментовки, полифонии, музыкальной формы и композиции. Среди его учеников — Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Николай Метнер, Рейнгольд Глиэр и Константин Игумнов.

Композитор работал в разных жанрах — от крупных вокально-симфонических сочинений до камерной музыки и романсов. В произведениях он использовал имитационную и контрастную полифонию, делая акцент на многоголосии.

Выставка будет работать до 9 марта 2027 года по адресу: Московская область, Клин, улица Чайковского, 48. Возрастная маркировка — 0+.

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