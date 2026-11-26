Столичный производитель напитков «Очаково» при поддержке города активно наращивает экспорт в Китай. С начала 2026 года поставки московского кваса в КНР выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что Китай на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений для пищевой промышленности Москвы.

«При поддержке города ведущий столичный и российский производитель напитков „Очаково“ успешно завоевывает китайский рынок: с начала 2026 года поставки кваса московского производства в КНР выросли более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Совместно с центром поддержки и развития экспорта „Моспром“ компания регулярно принимает участие в деловых международных мероприятиях — от Индии и ОАЭ до Сербии и Египта», — отметил Анатолий Гарбузов.

В ноябре 2026 года при содействии города предприятие представило свою продукцию на крупнейшей отраслевой выставке FHC Shanghai Global Trade Show в Китае.

«Очаково» — крупнейший в России производитель натуральных напитков. Продукция компании востребована в более чем 30 странах, включая государства СНГ и Ближнего Востока.

Генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что предприятие видит огромный потенциал для дальнейшего роста и рассчитывает на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами.

«Основной продукт, который мы поставляем в КНР, — квас „Очаковский“, лидер в своей категории в России. Местные потребители все активнее открывают для себя традиционные русские напитки, и растущий интерес создает новые возможности на этом рынке. В планах на следующий год — десятикратное увеличение поставок. Кроме того, обсуждаем экспорт безалкогольного газированного напитка „Мохито FRESH“. Таким образом, наш портфель брендов в Китае активно расширяется», — рассказал Антонов.

Помимо Китая, компания укрепляет позиции на Аравийском полуострове и в Персидском заливе: растут отгрузки солодового лимонада KERN в ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Для выхода на местный рынок предприятие прошло сертификацию по стандарту «Халяль». Город организовал участие в локальных выставках и проконсультировал по вопросам получения разрешительных документов — в результате комбинат подписал ряд контрактов с партнерами из Саудовской Аравии.

АНО «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности „Моспром“» создана правительством Москвы в 2019 году. Центр оказывает услуги по поддержке, развитию и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. «Моспром» — ключевой центр поддержки экспорта для промышленных компаний столицы, предлагающий системное сопровождение на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.

Московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предоставляет комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта также работает цифровая платформа «Мой экспорт», где можно бесплатно получить консультации экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.