Разрыв в 145 раз: сколько стоит самое дорогое шампанское в России

Цены на шампанское в России перед Новым годом различаются в 145 раз — от 239 рублей за бутылку до 34 676 рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса «Ценозавр», предоставленные РИАМО. Аналитики сравнили средние цены на игристое с учетом акций в первой половине ноября 2026 года с аналогичным периодом 2025 года.

По данным исследования, в первой половине ноября 2026 года средняя цена шампанского с учетом акций сильнее всего отличалась по брендам. В тройку самых дорогих вошли Dom Perignon со средней стоимостью 34 676 рублей, Billecart Salmon — 11 187 рублей и La Cuvee — 10 312 рублей. За год цена последней марки выросла на 43,4%, тогда как Dom Perignon подешевел на 7,5%.

В бюджетном сегменте средняя цена трех марок составила 239 рублей. Столько стоили «Ласточкино Гнездо» и Oreanda, а «Ростовское» за год подешевело на 13,5%.

Среди торговых сетей самые высокие средние цены зафиксированы в «Бахетле» — 2 645 рублей, Ast.Wine — 2 554 рубля и «Азбуке вкуса» — 2 486 рублей. В «Бахетле» шампанское за год подешевело на 37,3%, а в Ast.Wine, напротив, подорожало на 11,6%.

Самые доступные средние цены оказались в сети «Смарт» — 458 рублей. В «Верном» показатель составил 707 рублей, в «Дикси» — 710 рублей.

Среди регионов дороже всего шампанское в среднем обходилось покупателям в Севастополе — 1 702 рубля. Далее следуют Республика Крым с показателем 1 470 рублей и Москва — 1 459 рублей. За год цены выросли в Севастополе на 18%, в Крыму — на 18,5%, тогда как в столице практически не изменились.

Самые низкие средние цены зафиксированы в Дагестане — 630 рублей, Республике Алтай — 695 рублей и Кабардино-Балкарии — 701 рубль. В Алтайской Республике шампанское за год подешевело на 20,7%.

В исследовании сравнивались средние цены с учетом акций за первую половину ноября 2026 года и аналогичный период 2025 года.