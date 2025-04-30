Зеленский намекнул на возможность ударов по Москве 9 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский намекнул на возможность нанесения удара во время парада Победы в Москве 9 мая, сообщает RT .

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

При этом он отметил, что Россия должна переживать из-за продолжающегося конфликта на Украине.

В соответствии с решением Путина, в связи с гуманитарными соображениями, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая — российская сторона объявляет перемирие.

В этот период все боевые действия будут приостановлены. Россия выражает надежду, что украинская сторона также примет это решение. В случае нарушения перемирия со стороны Украины ВС РФ готовы дать адекватный и эффективный ответ.