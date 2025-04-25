Украина предостерегла иностранные войска от участия в параде в Москве

Спикер МИД Украины Георгий Тихий предостерег иностранных военных от участия в Параде Победы в Москве по случаю 9 Мая. Он считает, что российские военные-участники парада «не имеют никакого отношения к победе над нацизмом», сообщает «Интерфакс-Украина» .

«Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом — а это, кстати, не только россияне — это не имеет, по нашему мнению», — утверждает Тихий.

На Параде Победы в Москве ждут военных из 19 дружественных стран, заявлял министр обороны России Андрей Белоусов. Российские военные также поучаствуют в праздновании Дня Победы в Цхинвале, Сухуме, Душанбе и Бишкеке.

По случаю 9 Мая Москву также посетят иностранные лидеры, в том числе глава Сербии Александр Вучич. Политик выражал надежду, что после военного парада он сможет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.