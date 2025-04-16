Фицо не посетит «междусобойчик» Зеленского на 9 Мая, а приедет в Москву

Словацкий премьер Фицо не собирается на 9 Мая ехать в Киев вместо Москвы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что посетит Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС .

Об этом он заявил во время визита в Хорватию. Словацкий премьер добавил, что страна может направить свою делегацию в Киев, если там будут проводиться памятные мероприятия.

«Я не могу быть сразу в двух местах. Я буду 9 мая в Москве», — сказал Фицо.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывала европейских лидеров отказаться от поездок в Москву и вместо этого посетить Киев. Украинский президент Владимир Зеленский намерен в эту дату собрать там глав государств для некоего дипломатического мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие планы украинского лидера театром абсурда.