Фицо не посетит «междусобойчик» Зеленского на 9 Мая, а приедет в Москву
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что посетит Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.
Об этом он заявил во время визита в Хорватию. Словацкий премьер добавил, что страна может направить свою делегацию в Киев, если там будут проводиться памятные мероприятия.
«Я не могу быть сразу в двух местах. Я буду 9 мая в Москве», — сказал Фицо.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывала европейских лидеров отказаться от поездок в Москву и вместо этого посетить Киев. Украинский президент Владимир Зеленский намерен в эту дату собрать там глав государств для некоего дипломатического мероприятия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие планы украинского лидера театром абсурда.