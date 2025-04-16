«„Театр абсурда“. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуются большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада и всех тех, кто ему присягает», — отметила дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова добавила, что до этого Зеленский выступал за празднование Дня Победы 8 мая, как это принято в европейских странах. По ее словам, ранее киевские власти активно отвергали 9 Мая, принижая значимость этой важной даты. Теперь же выясняется, что и 9 мая вполне приемлемо, возмутилась представитель МИД России, отметив, что в этом вся суть предательства и лжи.

Если это настолько священно и важно, что, несмотря на боевые действия и постоянные заявления об угрозе безопасности, украинцы готовы принять у себя глав европейских государств, то возникает вопрос — что же они собираются праздновать, подчеркнула она.

Захарова напомнила, что вместо парада Победы Зеленский планирует провести в Киеве 9 мая «некое дипломатическое действо». Она не понимает, что за дипломатическое мероприятие может быть проведено 9 мая в год юбилея Победы.

«Если люди собираются 9 мая в год 80-летия Победы на территории страны, которая чуть не погибла от нацизма и дала огромное количество героев для победы общей, какое может быть дипломатическое действо, кроме того, которое бы чтило память, рассказывало бы об этом, возвращалось в те времена и говорило о том, что ни в коем случае нельзя забывать об уроках, которые мир должен был бы выучить после тех событий?» — задалась вопросом представитель МИД РФ.

Она также акцентировала внимание на том, что именно киевский режим и европейские лидеры стирают из памяти подвиги советских военачальников, обеспечивших победу в войне.