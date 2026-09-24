40 украинских дронов ликвидировали над регионами РФ ночью

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В ночь на 24 сентября ВСУ запустили по России 40 дронов. Они все были перехвачены и уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Также дроны ликвидировали в небе над Республикой Крым.

Данные представлены за период с 20.00 23 сентября до 8.00 24 сентября. Дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

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