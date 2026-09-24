Дерево раздавило забитый людьми автобус возле санатория в Сочи
Фото - © Kub Mash
ЧП произошло в городе Сочи возле санатория «Искра». Огромное дерево рухнуло на забитый людьми пассажирский автобус, сообщает Kub Mash.
Речь идет об автобусе № 86. Сколько именно человека в этот момент было в салоне, не сообщается. По словам очевидцев, транспорт был забит.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как раскидистые ветки накрыли синий автобус. Людей рядом нет.
Проезд по дороге у санатория перекрыли.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.