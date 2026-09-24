Дерево раздавило забитый людьми автобус возле санатория в Сочи

Речь идет об автобусе № 86. Сколько именно человека в этот момент было в салоне, не сообщается. По словам очевидцев, транспорт был забит.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как раскидистые ветки накрыли синий автобус. Людей рядом нет.

Проезд по дороге у санатория перекрыли.

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