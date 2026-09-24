В Ставропольском крае дожди сменятся потеплением 26 сентября

В Ставропольском крае 24–25 сентября ожидаются дожди и туманы. К 26 сентября осадки прекратятся, а днем станет теплее, сообщает newstracker.ru .

24 сентября в Ставрополе ожидаются дождь и туман. Днем воздух прогреется до +16…+18 градусов, порывы западного ветра достигнут 12–14 метров в секунду. По краю ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сильные осадки и туман. Днем будет +16…+21 градус, на востоке — до +21…+26.

25 сентября в Ставрополе дождь и туман возможны ночью и утром, днем существенных осадков не ожидается. Восточный ветер сохранит скорость 6–11 метров в секунду. Ночью температура опустится до +10…+12 градусов, днем составит +17…+19. По краю ночью и утром пройдут дожди, местами сильные; в отдельных районах ожидается туман. Днем осадки почти прекратятся. Температура составит +10…+15 ночью и +17…+22 днем.

26 сентября в Ставрополе ожидается переменная облачность без существенных осадков: ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23. По краю также обойдется без существенных осадков. Ночью температура составит +8…+13 градусов, днем — +20…+25.

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