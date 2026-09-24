Разработка приложений для МАКС: что важно учесть для безопасности

Открытие API MAX расширяет возможности мессенджера МАКС, но одновременно требует защищать не только платформу, но и подключенные к ней сторонние сервисы и приложения, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Когда мы говорим о безопасности мессенджера, обычно представляем себе защиту переписки, звонков и учетных записей. Однако развитие МАКС постепенно выводит вопрос информационной безопасности на другой уровень. 7 августа 2026 года МАКС объявил об открытии API для создания альтернативных клиентов и расширения возможностей разработчиков. В программе отдельно подчеркивается соответствие требованиям безопасности. Для меня как специалиста по информационной безопасности это гораздо интереснее, чем очередной разговор о функциях самого мессенджера», — отметил Кокунцыков.

Он пояснил, что любой API — это одновременно возможность и потенциальная точка атаки. Как только к платформе подключаются сторонние информационные системы, боты, сервисы и пользовательские приложения, появляется новая цепочка доверия. И защищать приходится уже не только сам МАКС, но и каждое звено, которое получает доступ к его данным и функциям.

«Основные риски здесь вполне классические: неправильно настроенные права доступа, утечки токенов, избыточные разрешения, уязвимости в интеграционном коде, недостаточное журналирование и ошибки разработчиков. Особенно опасна ситуация, когда разработчик предоставляет приложению больше полномочий, чем действительно необходимо. В информационной безопасности это хорошо известный принцип минимальных привилегий: сервис должен получать ровно тот доступ, который нужен ему для работы, и ничего больше», — подчеркнул эксперт.

По его словам, есть и другая сторона. Чем больше сервисов будет строиться вокруг МАКС, тем привлекательнее инфраструктура становится для атакующих. Поэтому безопасность API нельзя воспринимать как задачу, которая решается один раз при запуске проекта.

«Я считаю, что развитие МАКС как платформы должно сопровождаться зрелым подходом к secure development: проверкой зависимостей, контролем секретов, тестированием API, анализом логов, мониторингом аномальной активности и регулярным пересмотром прав доступа. В перспективе именно качество этой экосистемы будет определять не только удобство МАКС, но и его устойчивость к кибератакам», — уточнил специалист.

Он заключил, что мессенджер можно защитить. Но когда вокруг него появляется целая цифровая экосистема, защищать приходится уже не приложение, а цепочку доверия.

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