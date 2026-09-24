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3 человек, в том числе 2 детей, спасли при пожаре на востоке Москвы

В жилом доме на востоке Москвы произошел пожар. В ходе тушения огня специалисты спали трех человек, сообщает ГУ МЧС России по столице.

Пожарным поступил сигнал о возгорании на Салтыковской улице. По прибытии на место ЧП пожарные обнаружили загорание личных вещей и отделки на 7-м и 8-м этажах жилого дома.

Специалисты оперативно потушили огонь. В ходе работ было спасено три человека, в том числе двое детей.

Сведений о пострадавших не поступало.

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