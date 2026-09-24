Тело Сергея Соседова перевезут в Москву после оформления документов

Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов начнет оформлять перевозку после получения медицинских документов. По его словам, сроки прояснятся завтра или послезавтра.

«Вскрытие было только сегодня, завтра будет справка. Только когда я получу этот документ, начну оформлять транспортировку и все остальное. Пока ничего нельзя точно сказать, сколько времени это займет, — завтра или послезавтра ситуация прояснится», — сообщил Беззубов.

Организатор рассказал, что перед смертью Соседов не жаловался на здоровье. Критик приехал в Якутию председателем жюри конкурса красоты и в день трагедии собирался отдохнуть в гостинице перед мероприятиями. Конкурс не отменили, но сократили развлекательную программу.

«Он ни на что не жаловался. Я его встретил, мы обнялись. Я спросил, сильно ли он устал в дороге, а он ответил, что сбылась его мечта приехать в Якутию и усталость не имеет значения. Мы договорились встречаться после обеда, пока он будет отсыпаться. Сам конкурс пройдет в память о Сергее Васильевиче, но развлекательную часть урезали, а концерт Алисы Мон мы отменили», — заключил собеседник.

О смерти Соседова 23 сентября сообщил ведущий Вадим Такменев. По его словам, создатели программы пересмотрят последние кадры с участием критика, чтобы вспомнить их заключительные совместные рабочие дни.

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