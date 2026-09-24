сегодня в 12:25

Подросток выстрелил в школьный автобус с детьми в Приморье

Произошло все в поселке Тавричанка Надеждинского района, сообщили в краевом МВД.

17-летний подросток выстрелил по транспорту, который подъезжал к учебному заведению. К счастью, никто не пострадал.

Парня сразу же задержали и доставили в отдел полиции. Мотивы его поступка пока неизвестны.

У него было изъято пневматическое оружие, которое затем отправили на экспертизу.

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