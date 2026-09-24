Минфин предложил ввести НДС в 22% на иностранные товары из онлайн-магазинов

Иностранные товары из онлайн-магазинов могут обложить НДС в 22%. С такой идей выступили в Минфине РФ, сообщает РИА Новости .

В ведомстве отметили, что уплачивать его в качестве агентов должны будут электронные торговые площадки. Также Минфин хочет взимать таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку с товарами для личного потребления до 200 евро.

Еще ведомство предлагает включить «пассивные доходы», в том числе дивиденды и проценты по вкладам, в основную базу НДФЛ. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Если инициативу Минфина примут, они будут облагаться по ставкам 13-22%.

Итоговый процент будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. В Минфине отметили, что это соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

В ведомстве добавили, что данная мера затронет не более 6% населения, или 4 млн граждан. Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов — необлагаемого налогами порога до одного миллиона рублей.

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