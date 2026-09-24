Россияне, учитесь: в Африке из назойливой мошкары делают аппетитные оладушки

В Африке на озерах Малави и Виктория начался сезон размножения озерных мошек. Местные жители называют это время настоящим праздником урожая, они собирают насекомых и готовят из них аппетитные оладушки, об этом рассказала блогерша ksyu_in_africa в соцсетях.

По ее словам, люди выходят на берег с кастрюлями, мисками и сетками. Они машут ими в воздухе, и насекомые быстро попадают в емкости. Таким образом за короткое время набирается большое количество мошек.

Из собранных насекомых местные жители делают плотные котлетки. Их спрессовывают, сушат на солнце, а затем жарят. Традиционное блюдо называется «кунгу». Оно считается важным источником белка для жителей региона.

Традиция употребления мошек в пищу существует в этих районах Африки уже много лет.

О мошках

Процесс окукливания и подъема личинок мошек к поверхности происходит одновременно и приурочен к определенным дням лунного календаря, а именно к новолунию, с периодичностью раз в месяц. Спустя несколько суток после этого события над акваториями озер Малави и Виктория поднимаются в воздух огромное количество насекомых, которые формируют большие вертикальные скопления, визуально напоминающие столбы дыма.

Наиболее масштабные вылеты, характеризующиеся максимальной совокупной массой особей, наблюдаются в сентябре и октябре. В этот период интенсивные воздушные потоки способствуют активному перемешиванию водных слоев, что приводит к выносу питательных элементов из придонных отложений. Это, в свою очередь, стимулирует интенсивное размножение планктона, служащего основной кормовой базой для личинок. Дополнительный пик активности приходится на период продолжительных осадков, который длится с марта по май.

Когда ветровое воздействие прижимает эти огромные скопления к береговой линии, местное население выходит к воде, вооружившись мокрыми сетями и тазами, чтобы осуществить сбор природного ресурса. Из огромного количества собранных мошек вручную формируются спрессованные питательные лепешки, получившие название «кунга-кейки». Впоследствии их обжаривают. Вкусовые качества этого продукта сравнимы с икрой либо вяленой рыбой, а его пищевая ценность крайне высока, так как он является значимым источником белка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.