Полупанов рассказал, как Соседов рассмешил военных дома у Лепса

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов вспомнил, как Сергей Соседов развлекал военных в гостях у Григория Лепса незадолго до смерти, сообщает «Абзац» .

После застолья Лепсу пришлось ненадолго уехать. По словам Полупанова, Соседов шутил и удерживал внимание гостей, а военные сначала наблюдали за ним с интересом, затем начали смеяться.

«Это был театр одного актера. Они ржали! Это были абсолютно брутальные, бородатые ребята, настоящие мужики фронтовые, и они смотрели на него, как на диковинку, потому что он действительно был парнем фриковатым очень, но на самом деле очень добрым. Хоть и едкие у него высказывания были порой, не было вот этой злости какой-то, какой-то зависти, он был парень отличный», — признался Полупанов.

Обозреватель добавил, что Соседов умел ярко формулировать мысли и часто становился центром внимания в компании.

Соседова похоронят на Перепечинском кладбище. По словам матери критика, он упал, получил травму головы и умер в больнице.

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