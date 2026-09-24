сегодня в 11:59

Иван Щербаков: в Гольянове появится многоквартирный дом по реновации

Согласован проект дома по реновации в столичном районе Гольяново по адресу: Амурская улица, вл. 52. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение государственной экспертизы по проекту жилого дома на 158 квартир, который планируют возвести на Амурской улице на востоке столицы по программе реновации. Здание появится на месте расселенной пятиэтажки 1966 года постройки», — отметил Иван Щербаков.

Площадь участка под новостройку составляет 4,3 тыс. кв. м, а площадь застройки — 2,2 тыс. кв. м. Прилегающую территорию озеленят и комплексно благоустроят.

Дом будет односекционным с общей площадью квартир более 10 тыс. кв. м. Они будут сданы с чистовой отделкой качественными, износостойкими и долговечными материалами.

На первом этаже разместят удобную входную группу с комнатой консьержа, колясочной и просторным вестибюлем. Также здесь запроектированы помещения коммерческого и общественного назначений с отдельными входами с улицы суммарной площадью 382 кв. м.

Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды в соответствии со стандартами программы реновации в местах общего пользования внутри здания и на придомовой территории.

Новый дом впишут в существующую застройку района с развитой инфраструктурой. Вблизи участка строительства располагаются скверы, парки, объекты спортифраструктуры, службы быта, магазины, учреждения здравоохранения и образования. В пешей доступности находится станция Арбатско-Покровской линии метро «Щелковская».