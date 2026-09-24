Эмоциональные люди могут ярче проявлять себя в сексе

По словам эксперта, спокойные партнеры чаще проявляют сдержанность. При этом внешняя эмоциональность сама по себе не гарантирует совместимости или ярких отношений.

«Эмоциональные люди отличаются подвижной нервной системой, поэтому в сексуальной жизни они тоже могут испытывать яркие и контрастные эмоции. Спокойные люди обычно более умеренны во всем. Этот контраст проявляется не только в обычной жизни, но и в интимных отношениях», — рассказала Перелыгина.

Сексолог добавила, что на темперамент влияет уровень тестостерона и других половых гормонов.

«Тестостерон связан и с сексуальностью, и с агрессией, поэтому у человека могут быть более выраженные реакции на происходящее. Если у женщины выше уровень тестостерона и других половых гормонов, ощущения и эмоциональная разрядка могут восприниматься ярче. В итоге многое зависит от биохимии и индивидуальных особенностей человека», — заключила эксперт.

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