Эмоциональные люди могут ярче проявлять себя в сексе
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Сексолог Елена Перелыгина связала яркие переживания в интимной жизни с подвижной нервной системой и уровнем половых гормонов, сообщает «Абзац».
По словам эксперта, спокойные партнеры чаще проявляют сдержанность. При этом внешняя эмоциональность сама по себе не гарантирует совместимости или ярких отношений.
«Эмоциональные люди отличаются подвижной нервной системой, поэтому в сексуальной жизни они тоже могут испытывать яркие и контрастные эмоции. Спокойные люди обычно более умеренны во всем. Этот контраст проявляется не только в обычной жизни, но и в интимных отношениях», — рассказала Перелыгина.
Сексолог добавила, что на темперамент влияет уровень тестостерона и других половых гормонов.
«Тестостерон связан и с сексуальностью, и с агрессией, поэтому у человека могут быть более выраженные реакции на происходящее. Если у женщины выше уровень тестостерона и других половых гормонов, ощущения и эмоциональная разрядка могут восприниматься ярче. В итоге многое зависит от биохимии и индивидуальных особенностей человека», — заключила эксперт.
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