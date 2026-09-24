Сразу две пассажирки чуть не скончались на борту самолета, который летел из Антальи в Тюмень. У одной начался отек Квинке, у второй — предынсультное состояние, сообщает SHOT .

Самолет авиакомпании AZUR air совершал рейс ZF-3062, когда одной из пассажирок стало плохо. Бортпроводники проводили ее в хвост самолета и обратились за помощью к медику, который был среди пассажиров. У туристки заподозрили отек Квинке.

Почти в тот же момент самочувствие ухудшилось еще у одной женщины. У нее начались проблемы с дыханием, сильно подскочило давление.

К счастью, бортпроводникам и медику удалось оказать первую помощь обеим женщинам. Их состояние стабилизировалось. Уже при посадке в Тюмени пассажирок ждала скорая помощь.

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