Против бывшего премьер-министра Касьянова* могут завести уголовное дело

Внуковская межрайонная прокуратура провела проверку в отношении бывшего премьер-министра Михаила Касьянова*. В ходе проверки было установлено, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента по статье 19.34 КоАП РФ, сообщила прокуратура Москвы.

Несмотря на это, находясь за пределами России, Касьянов* продолжил распространять сообщения и материалы без обязательной маркировки о статусе иноагента. По закону такие материалы должны содержать указание на то, что они созданы или распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. Там будет решаться вопрос об уголовном преследовании Касьянова* по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах.

Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле в прокуратуре.

Касьянов* руководил правительством страны в период с 2000 по 2004 год. Начиная с декабря 2010-го, он занимал пост сопредседателя незарегистрированной коалиционной Партии народной свободы, известной как «Парнас».

В мае 2023 года Верховный суд России принял решение об удовлетворении иска, поданного министерством юстиции, касающегося ликвидации данной политической структуры, возглавляемой Касьяновым*. В качестве основания для такого решения было указано несоответствие требованиям по числу региональных отделений, которых у «Парнаса» оказалось недостаточно для продолжения деятельности.

* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

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