Прошедшие с 18 по 20 сентября выборы в Госдуму показали, что жители России верят в участников СВО и победу страны, заявил во время совещания с правительством президент РФ Владимир Путин. Он также поблагодарил граждан за активное участие в избирательной кампании и обратился к военным на передовой, подчеркнув, что на прошедших выборах люди голосовали за них, сообщает RT.

«Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», — отметил Владимир Путин.

Он пояснил, что голосование показало: жители России надеются на достижение всех целей, которые стоят перед страной, включая важнейшие направления развития и укрепления РФ. Также глава государства обратился к военнослужащим, выполняющим свой долг на передовой в зоне СВО.

«Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», — подчеркнул президент.

Владимир Путин призвал кабмин сделать все, чтобы оправдать доверие, оказанное людьми правительству и всему руководству страны по важнейшим направлениям укрепления государства.