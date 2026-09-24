Любопытный медведь пытался пробраться в поезд в Кемеровской области. Очевидцы засняли его на видео, кадры публикует в соцсети пользователь Олег Зиновьев.

В ролике изображен поезд, стоящий на станции в темное время суток. Транспорт привлек внимание медведя, который каким-то образом пробрался к железной дороге и решил залезть внутрь вагона.

Мишка встал прямо на подножку, подтянулся и заглянул в окно. В этот момент его снимали пассажиры. Когда косолапый заметил их, он слез поезда и побежал в их сторону.

Пользователи Сети пошутили по поводу этой ситуации.

«Ревизор приехал», «Мишка решил в железнодорожники податься», «Машинист инструктор Потапыч», — написали они.

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