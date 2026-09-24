Жителей Подмосковья предупредили о скором завершении приема показаний счетчиков

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Показания по электроэнергии в Московской области нужно передать до 26 сентября. Уточнить сроки приема показаний по воде и узнать даты поверки можно в личном кабинете в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Как исправить показания

Если вы случайно передали некорректные показания, скорректировать их можно онлайн:

— в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» выберите «Отправить обращение» — «Показания приборов учета» — «Корректировка показаний ПУ»$

— отправьте заявку, приложив фото счетчика с текущими показаниями и датой съемки и/или акт снятия контрольных показаний.

Если заявка отправлена, когда период приема показаний закрыт, данные скорректируют в следующем расчетном периоде.

Где передать

— в личном кабинете или приложении МосОблЕИРЦ Онлайн;

— в чате на сайте мособлеирц.рф;

— в офисах расчетного центра через терминалы.

по телефону 8 499 444-01-00 через голосового помощника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.