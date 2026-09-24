Мать убили: медвежата одиноко скитаются по деревне под Красноярском

В 30 км от Красноярска есть деревня, по которой бродят двое медвежат. Их мать убили, а людям до малышей нет никакого дела.

Видео с медвежатами в соцсетях опубликовал пользователь Сергей. В ролике изображены двое малышей, которые гуляют прямо возле построек. По словам Сергея, медвежата голодные. Они наведываются на дачные участки в поисках пропитания.

Другие пользователи Сети предположили, что мать медвежат убили, потому они и ходят одни возле деревни. Люди предложили Сергею обратиться в приют для животных или специализированные ведомства, чтобы специалисты помогли животным.

Свой комментарий под роликом также оставила жительница деревни. По ее словам, медвежата давно ходят по участкам и едят ягоды с кустов. Она подтвердила, что мать малышей убили, а их самих «оставили скитаться».

По словам женщины, на место приезжали специалисты охотнадзора и полиции, но ситуация с медвежатами не изменилась.

«Охотнадзор приезжал, полиция — только разводили руки», — написала она.

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