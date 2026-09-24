Эксперты определили ключевые навыки медиаспециалиста 2030 года

Искусственный интеллект заберет часть рутинных задач в медиа, но не заменит человеческие команды. На первый план выйдут системное мышление, широкий кругозор, умение работать с нейросетями, понимать аудиторию, проверять и объяснять информацию. К таким выводам пришли участники шоу-сессии «Кадровый расклад 2030», которая прошла в Национальном центре «Россия» на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Сессия состоялась в партнерстве с Мастерской новых медиа, сообщила пресс-служба Мастерской.

Отправной точкой для разговора стали три прогноза искусственного интеллекта о медиа 2030 года. Первый предполагал появление гибридных редакций, в которых нейросети возьмут на себя значительную часть рутины, а люди сосредоточатся на редактуре, этике и сложных задачах. Второй был посвящен распространению синтетического контента и проблеме доверия. Третий — требованиям работодателей, цифровой безопасности и изменению образования. Именно такую механику с тремя прогнозами ИИ заявляли организаторы сессии.

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT, вице-президент Ассоциации руководителей медиа Денис Арапов считает, что развитие ИИ изменит саму роль человека в редакции.

«Будущий медийщик — это тот, кто будет определять, какой контент должен существовать и почему, а техническая часть останется за ИИ», — сказал Арапов.

Как и предыдущие технологические изменения, развитие искусственного интеллекта скорее изменит распределение задач и заставит специалистов осваивать новые функции. Так считает заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев.

«Я сразу вспоминаю массу разных технологических взрывов в истории человечества, которые никогда не приводили к тому, что люди стали меньше работать. Просто работа изменилась, стала иной, но ее не стало меньше. Думаю, что с делегированием простых задач искусственному интеллекту принципиально ничего не изменится. Безусловно, многие специализированные рутинные задачи он делает быстрее, поэтому людям, которые готовили себя к очень узкой специальности, придется перепрофилироваться», — отметил Нечаев.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец отметила, что с ростом объемов контента меняется и роль медиаспециалиста. Теперь его задача не только работать с информацией, но и помогать аудитории понимать ее значение.

«Сегодня медиаспециалист — это в том числе тот, кто помогает нам ориентироваться в мире безграничного контента и обращает наше внимание на достоверное, на важное. Вторая большая роль медиаспециалистов, на которую сегодня есть большой запрос, — толковать. Мы регулярно видим новости, например, о ключевой ставке. Но подавляющее большинство людей не понимают, что эта новость значит конкретно для них и что с этим делать дальше», — считает Аблец.

Итогом дискуссии стала матрица компетенций медиаспециалиста будущего. Нейросеть сформировала ее на основе выступлений участников сессии. В финале в ней соединились навыки работы с технологиями и ИИ, медиаграмотность, многозадачность, фактчекинг и критическое мышление. При этом участники сошлись на том, что технологические навыки не отменяют человеческих качеств: способности анализировать информацию, выстраивать доверие, понимать контекст и сохранять эмоциональную вовлеченность.

Мастерская новых медиа — программа для медиа- и PR-технологов, сценаристов и продюсеров. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».