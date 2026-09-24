Первый в Подмосковье мастер-план нового образца появится в Долгопрудном

Стартовала работа над мастер-планом Долгопрудного, который задаст вектор развития города на 12 лет вперед. Этот ключевой стратегический документ готовится правительством Московской области вместе с ВЭБ в рамках исполнения поручений президента России, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Долгопрудный — это не только наукоград с мощным научно-образовательным и производственным потенциалом, но и территория, обладающая ценным рекреационным ресурсом. Основная задача мастер-плана — раскрыть этот потенциал в полной мере, обеспечить условия для развития и достижения технологического лидерства, создать комфортную среду для жизни, работы и отдыха», — отметил первый заместитель Правительства Московской области Максим Фомин.

В феврале текущего года Долгопрудный получил статус наукограда. Экономика города опирается на МФТИ, научные центры и высокотехнологичные производства, и мастер-план должен усилить эту специализацию: развитию инновационного кампуса будет посвящен отдельный приоритетный проект.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, совместная работа над мастер-планом является новым и очень важным опытом, отвечающим требованиям сегодняшнего дня.

«Вместо того, чтобы работать над изолированными документами, последовательно возникающими друг из друга: стратегии социально-экономического развития, стратегии пространственного развития в виде генерального плана и потом планами их реализации, сейчас у нас есть возможность получить комплексный осмысленный документ, который будет не только отвечать запросам жителей, но и будет реализуем, потому что желания будут соотнесены с возможностями», — пояснила Александра Кузьмина.

24 сентября состоится стратегическая сессия, открывающая первый этап работы над мастер-планом. Ее главная задача — вместе с экспертами, представителями власти, бизнеса и общественности определить ключевые особенности города, обсудить основные вызовы и наметить приоритетные направления развития территории.

Структура документа будет соответствовать готовящемуся законопроекту о мастер-планах и полностью отвечать закрепленным в нем составу и содержанию.

Проект реализуют правительство Московской области и администрация города при поддержке ВЭБ.РФ. Разработчиком является КБ Стрелка (Группа ВЭБ).

Город получит:

Согласованные на региональном уровне образ будущего и сценарии развития Долгопрудного; Решения по общественным пространствам, жилой застройке, социальной, инженерной и транспортной; Перечень приоритетных проектов с определением источников финансирования и расчетом эффектов, а также стоимости; Дорожную карту реализации с конкретными инструментами и сроками.

Работа будет идти в три этапа, и на каждом из них учтут мнение жителей. Запланированы социологический опрос горожан, интервью с предпринимателями, экспертами и представителями научного сообщества, активными жителями, а также стратегические сессии — высказаться о том, каким должен стать Долгопрудный, сможет каждый.