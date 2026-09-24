Более 60 л крови сдали сотрудники НПО машиностроения в рамках донорской акции

140 человек приняли участие в донорской акции, которую провели на территории АО «ВПК „НПО машиностроения“ в Реутове 23 сентября. Сотрудники компании сдали 63 литра крови.

Акция проводилась в рамках программы «Корпоративный донор Подмосковья» Московского областного центра крови и Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России. Бригада МОЦК посещает предприятие четыре раза в год: кровь сдают как опытные доноры, так и новички.

Специалист предприятия Наталья Астафьева рассказала, что сдает кровь уже более трех лет, это была ее девятая донация.

«Все очень удобно, можно сдать кровь, не отрываясь от работы. Спокойно приходим, заполняем документы, в очередях не надо стоять. Меня вдохновил муж — он сам донор, у него редкая группа крови. Раньше думала, что это страшно, а когда начала сдавать — поняла, что это здорово, что дело очень нужное. Особенно сейчас, когда идет СВО, и нашим ребятам нужна любая помощь», — сказала она.

В этот раз за ходом проведения мероприятия лично следил председатель Московского областного реготделения СоюзМаш, заместитель генерального директора НПО машиностроения Валерий Бунак. Он оценил высокую степень организованности и эффективности акции.

«Предприятия, входящие в Союз, взяли на себя за эти годы организационную составляющую, а коллеги из Центра крови — все технические вопросы. Результат программы „Корпоративный донор Подмосковья“ — двукратное увеличение объемов сдачи крови. Дубна, Балашиха, Раменское, Электросталь, Коломна, Королев, Жуковский, Серпухов — участвуют крупные предприятия из многих подмосковных городов. В числе самых активных организаций: КТРВ, „Энергия“, Серпуховский завод „Металлист“, НПО машиностроения, ГосМКБ „Радуга“. На одном только фрязинском „Истоке“ — 1200 действующих доноров», — сказал он.

Работа идет по двум направлениям: корпоративные и городские акции. В рамках корпоративных специалисты МОЦК приезжают на предприятия — таких за прошедшие годы было около 130 (порядка 10 тысяч донаций). Более 200 акций «День донора» провели на городских площадках (около 16 тысяч донаций).

«19 сентября отмечался Всемирный день доноров костного мозга. Этой теме наша программа также уделяет внимание, стараемся доносить до людей информацию о том, как вступить в федеральный Регистр доноров костного мозга. Дело это важное, сложное, мы тут в стороне не стоим», — отметил Бунак.

В сентябре Союз машиностроителей и Центр крови Подмосковья также провели акции в Электростали, Лыткарине и Дубне. В общей сложности в течение месяца кровь пожертвовали более 400 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

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