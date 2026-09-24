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Трупы мужчины и женщины с огнестрелом нашли в подъезде Серпухова

В подъезде Серпухова обнаружили ужасную находку — тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, сообщает РЕН ТВ .

Трупы нашли 23 сентября на лестничной площадке дома на улице Подольской. У жертв зафиксировали огнестрельные ранения.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и зафиксировали смерть. Пистолет лежал рядом с телами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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