Захарова назвала планы США угрозой мораторию на ядерные испытания

«Указание президента США Дональда Трампа от 29 октября 2025 года о начале подготовки к ядерным испытаниям — не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений», — отметила дипломат.

Захарова назвала безосновательными обвинения США в адрес других стран в нарушении положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По ее мнению, такие заявления могут говорить о намерении Вашингтона отказаться от международных обязательств.

Захарова приурочила комментарий к 30-летию открытия договора для подписания. По ее словам, документ одобрили 179 из 188 подписавших его стран, но его будущее остается неопределенным. США участвовали в подготовке соглашения, однако так и не предприняли реальных шагов для его окончательной ратификации.

29 октября 2025 года Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с другими ядерными державами, сославшись на программы России и Китая. Белый дом не уточнил, имел ли президент в виду ядерные взрывы или неядерные проверки, и не назвал сроки и площадки испытаний.

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